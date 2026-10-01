"Kur atkal kas deg?!" Ogrē turpinās uguns nelaimes, kur "liesmas uz pilnu klapi"

Savdabīga diskusija izraisās strap pāris komentētājiem, kur kāds pārmet, ka šādi filmēt un ievietot video ar mūziku sociālajos tīklos nav labs stils. "Baigais prieks filmēt citu cilvēku nelaimi! Es neuzskatu ka filmēt nelaimi ir prieks, bet jūs laikam nesaprotat, ja filmējat un vēl ar tādu mūzikas pavadījumu. Informācijai? Ko šī informācija dod? Priekš tā ir oficiālie avoti." tā Olga.
Viņai tiek atbildēts, ka filmēšana taču notiek informācijas nodošanai sabiedrībai. Gunita viņai atbild, ka "Oficiālajos avotos būs ieraksts - nodega māja tādā un tādā ielā, bet šāds video varbūt liks kādam aizdomāties par to, cik būtiski ir būt uzmanīgiem ar uguni. Ja mēs paši ar to nesaskaramies, tad grūti aptvert līdz kādai nelaimei tas var novest."
Kāds cits aculiecinieks atzīst: "Dega tur uz pilnu klapi. Šitāds ugunsgrēks nebija sen redzēts. Nodega momentā tas šķūnis."
Signe informē, ka nedaudz pirms desmitiem vakarā jau viss ir nodzēsts. "Braucu ar vilcienu no darba...laikam nedaudz pirms 22 lielums bija jau nodzēsts- liesmas nemanīju, bet tikai dūmus zilajās gaismās. Un pat vilcienā varēja sajust deguma smaku un ārā daaaudz VUGD auto."
Aculieciniece Mārīte informēja ap 22:00, ka "VUGD ļoti operatīvi visu nodzēsa. Visi veseli un apkārtējās mājas arī."
Jau vēstīts, ka cilvēkus sāk satraukt notiekošīe ugunsgrēki Ogrē. Kā 27. septembrī vēstīja "Degpunktā", -ugunsgrēku sērija Ogrē turpinās. Iepriekšējā nedēļā ugunsdzēsējiem iesākās ar izsaukumu uz Rīgas ielu, kur daudzstāvu namā liesmas bija pārņēmušas dzīvokļa ārdurvis. Līdzīgi kā citos gadījumos aizvadītajā nedēļā, arī šoreiz vietējiem iedzīvotājiem radušās aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu, vēsta "Degpunktā".