Šīs nolietotās preces Atkritumu apsaimniekošanas likumā tiek definētas kā bīstamie atkritumi – tām piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tās bīstamas. Šīs īpašības un sastāvdaļas, savukārt, ir noteiktas Ministru Kabineta noteikumos. Pie šādiem atkritumiem pieder, piemēram, spuldzes un dienasgaismas lampas, elektriskās un elektroniskās ierīces, sadzīvē radušies medicīnas atkritumi, baterijas un akumulatori, nolietoti transportlīdzekļi, nolietotas riepas, tehniskās eļļas un filtri, azbestu saturoši materiāli (piemēram, jumta šīferis), ķīmiskās vielas, tostarp lakas un krāsas, kā arī tukši aerosoli. Problēma ir tā, ka daudzi iedzīvotāji joprojām nezina, kur šādus atkritumus likt, vai arī izvēlas vienkāršāko ceļu – izmest tos sadzīves precēm paredzētā konteinerā.
Atkritumu šķirošanas ceļvedī, ko sagatavojusi SIA “Getliņi EKO” kopā ar 10 Viduslatvijas reģiona pašvaldībām un astoņām atkritumu apsaimniekošanas kompānijām, tostarp “Eco Baltia vide” un Siguldas pilsētas sabiedrību “JUMIS”, teikts, ka bīstamu atkritumu nepareizas apsaimniekošanas rezultātā bīstamās vielas nonāk dabā, piesārņo augsni un ūdeni, kā arī var apdraudēt gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Būtiski atcerēties, ka bīstamie atkritumi jānodod speciāli tam paredzētās vietās.
Kur un ko likt?
Atkritumu šķirošanas ceļvedis ir izstrādāts, lai palīdzētu ikvienam iedzīvotājam saprast, kur pareizi likt katru atkritumu, tostarp bīstamo atkritumu, veidu. Tas veidots ar mērķi veicināt materiālu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī nodrošināt, lai pēc iespējas mazāk atkritumu nonāktu poligona kalnā.
Ceļvedī norādīts, ka, piemēram, spuldzes un dienasgaismas lampas var nogādāt būvniecības preču veikalos vai speciālajos sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktos. Savukārt elektriskās un elektroniskās ierīces, ja tās vēl darbojas, iespējams ziedot, bet, ja tās ir bojātas, tās jānogādā šķirošanas laukumos vai jāievieto lielveikalos izvietotajās kastēs mazajai elektronikai. Speciālās kastes nolietoto mazo elektroiekārtu nodošanai pieejamas veikalā “Rimi” un “Maxima” visā Latvijā. Sev tuvāko veikalu iespējams atrast mājaslapā Zalais.lv/skirot/kur-skirot.
Arī medicīnas atkritumiem, piemēram, nederīgām zālēm, nav vietas sadzīves atkritumu konteineros – tos lielākajā daļā gadījumu pieņem aptiekas. Neizlietoti ārstnieciskie preparāti, nonākot kontaktā ar pārējiem atkritumiem, var veidot toksiskus savienojumus. Tukšie medikamentu iepakojumi nav bīstamie atkritumi un utilizējami atbilstoši izlietotā iepakojuma prasībām.
Baterijas var nodot gan lielveikalos, gan degvielas uzpildes stacijās, kā arī šķirošanas laukumos. SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka baterijas un akumulatori satur virkni bīstamu vielu, tostarp svinu, kadmiju, kā arī dzīvsudrabu. Izmetot tos kopā ar sadzīves atkritumiem vai vidē, dažādu ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā metālu savienojumi var sākt sadalīties un kaitīgās vielas var nonākt augsnē, gruntsūdeņos un vēlāk – cilvēka organismā.
Atsevišķa pieeja nepieciešama arī atkritumiem, kas saistīti ar transportu. Nolietotus transportlīdzekļus drīkst nodot tikai sertificētiem uzņēmumiem, kuru saraksts pieejams CSDD mājaslapā, savukārt vecās riepas var atstāt pie tirgotājiem, iegādājoties jaunas (privātpersonām Latvijā nolietotu riepu utilizācija parasti izmaksā aptuveni 2–3 eiro gabalā), vai nogādāt šķirošanas laukumos. Te jāatzīmē, ka nereti iedzīvotājiem reizi gadā ir iespēja bez maksas nodot četras riepas, izmantojot pieņemšanas punktus visā Latvijā. Tehniskās eļļas un filtri jānodod autoservisos vai sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktos.
Īpaša uzmanība jāpievērš azbestu saturošiem materiāliem, piemēram, jumta šīferim. Tie ir īpaši bīstami, un tos drīkst nodot tikai tam paredzētās vietās, par kurām informāciju var iegūt pašvaldībā. Piemēram, šobrīd uzņēmums “Eco Baltia vide” piedāvā šīfera savākšanu no klienta adreses gan privātpersonām, gan juridiskajām personām. Pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, tostarp veicamā attāluma un šīfera daudzuma. Lai pieteiktu pakalpojumu, iedzīvotāji aicināti sazināties ar “Eco Baltia vide”, rakstot uz e-pastu vai zvanot uz tālr. 8717.
Par bīstamajiem atkritumiem tiek uzskatītas arī ķimikālijas, lakas, krāsas un arī tukši aerosoli – arī tie jānogādā sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktos vai šķirošanas laukumos. Tomēr, ja rodas šaubas par to, kur izmest konkrētu atkritumu, drošākais risinājums ir nogādāt to uz šķirošanas laukumu vai konsultēties ar savu atkritumu apsaimniekotāju. Pareiza rīcība ar bīstamajiem atkritumiem ir vienkāršs, bet ļoti būtisks solis ceļā uz tīrāku un drošāku vidi.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi Ogres novadā
Ogres novada pašvaldības mājaslapā sniegta detalizēta informācija par atkritumu šķirošanas laukumiem, kuros var vērsties iedzīvotāji, lai nodotu sadzīvē radušos izlietotā iepakojuma, tekstilizstrādājumu, bioatkritumus, lielgabarīta atkritumus, videi kaitīgo preču atkritumus un citu veidu atkritumus.
Šķirotos atkritumus var nodot savākšanas laukumos
Ogrē, Akmeņu ielā 43b;
Lielvārdē, Dravnieku ielā 9c;
Madlienā: Šķirotavā.
Ikšķilē un Tīnūžos: “Kaparāmura karjerā– Ezeros” Tīnūžu pagastā.
