Ogres novadā notikušais nelikumīgo lāča medību gadījums iegūst arvien jaunus pavērsienus. Kāds anonīms avots portālam jauns.lv norāda, ka mednieku klubs, kura biedrs ir notikumā iesaistītais mednieks, iespējams, zinājis par plānoto noziegumu vai pat tajā piedalījies. Klubs šīs aizdomas kategoriski noliedz, nosaucot tās par “absurdām un godu aizskarošām”.
Avota teiktais liecina, ka viens no kluba biedriem sociālajos tīklos regulāri publicējis lāča fotogrāfijas no barotavas un informējis par tā pārvietošanos. Tieši pie šīs barotavas, kā iepriekš ziņots, lācis arī ticis nošauts — no medību torņa.
Informators pieļauj, ka dzīvnieks varējis kļūt par daļu no nelikumīgi organizētām komercmedībām, kurās medību process tiek piedāvāts par samaksu. Viņš uzsver, ka šādas medības nevarētu notikt bez kluba vai vismaz atsevišķu tā biedru ziņas, turklāt kluba vārds jau agrāk minēts saistībā ar citiem pārkāpumiem — tostarp krimināllietu par nelikumīgu ieroču glabāšanu.
Pēc avota teiktā, pārkāpumu atklāt izdevies nejaušības dēļ — Valsts meža dienesta (VMD) inspektori dzirdējuši šāvienus un devušies pārbaudē. “Citādi par šo slepkavību, iespējams, neviens pat neuzzinātu, jo visas pēdas tiktu noslēptas,” viņš piebilst.
Savukārt mednieku klubs paziņojumā medijiem norāda, ka nekāda kolektīva iesaiste lāča nošaušanā nav bijusi. “Avots nav mednieks un nesaprot medību procesu. Kolektīvs nelemj par individuālajām medībām,” teikts kluba atbildē. Klubs uzsver, ka ir “šokēts par notikušo” un nosoda jebkādas nelikumīgas vai neētiskas medību prakses.
Valsts policija informē, ka 31. oktobrī Taurupes pagastā konstatēta nelikumīga lāča nomedīšana. Iesaistītās personas noskaidrotas, izņemts ieročs un dzīvnieka ķermenis, kā arī ierosināts kriminālprocess par īpaši aizsargājamas sugas iznīcināšanu. Lietā nozīmētas ekspertīzes.
VMD atgādina, ka brūnais lācis Latvijā ir īpaši aizsargājama suga, un tā medības nav atļautas. Šis dzīvnieks ir nozīmīgs Baltijas ekosistēmas elements, un tā aizsardzību nosaka Eiropas Savienības direktīvas.
Pašlaik Latvijā tiek lēsts, ka dzīvo aptuveni 120 brūno lāču, kamēr Igaunijā to skaits pārsniedz tūkstoti.