Sniegotos autoceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 79 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) visā posmā, uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Alūksnes pagriezienam, uz Valmieras šosejas (A3) visā posmā, uz Rīgas apvedceļa Baltezers-Saulkalne (A4) visā posmā, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Piekalniem un no Nīcgales līdz Pāterniekiem, uz Bauskas šosejas (A7) Ķekavas apvedceļa posmā, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij, kā arī uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Stalbovkas līdz Terehovai.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz autoceļa Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei un no Špoģiem līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā, kā arī uz šosejas Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Bauskas, Aizkraukles, Jēkabpils un Madonas apkārtnes.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos.