Viņš norādīja, ka šogad līdz šim ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā 34 cilvēki, no kuriem deviņi bijuši alkohola reibumā, tostarp pieci autovadītāji, trīs gājēji un viens mopēda vadītājs.
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis piebilda, ka negadījumi, kuros kā viens no faktoriem konstatēts alkohola reibums, ir daudz traģiskāki, nekā citi.
"Cilvēki alkohola reibumā kļūst drosmīgāki, tāpēc šie negadījumi bieži korelē kopā ar lielu ātruma pārsniegumu un drošības jostu nelietošanu," sacīja Irbītis.
Viņš norādīja, ka transportlīdzekļa vadīšana reibumā ir otrs nozīmīgākais smago ceļu satiksmes negadījumu riska faktors pēc neatbilstoša braukšanas ātruma izvēles.
Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis papildināja, ka Latvijā braukšanu reibumā ir pārāk liela, ņemot vērā valsts mērogu. Policijas statistika liecina, ka 2025. gadā kopumā sākti 2727 procesi par spēkratu vadīšanu alkohola reibumā, tostarp 1960 kriminālprocesi par braukšanu reibumā, ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, un 767 administratīvie procesi par braukšanu reibumā, ja alkohola koncentrācija nepārsniedz 1,5 promiles.
Savukārt šā gada piecos mēnešos pieķerti 1057 dzērājšoferi, no kuriem 750 gadījumos sākti kriminālprocesi un 307 gadījumos - administratīvie procesi.