Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā 3 minūšu ilgumā skanēs viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skanēs 5 sekundes, tam sekos pārtraukums, un turpināsies atkārtots 5 sekunžu skaņas signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.
Pirmo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šis paziņojums pienāks ar lietotāja uzstādīto īsziņas skaņas signālu un tālruņa vibrāciju. Šāda paziņojuma izsūtīšana arī ļaus pārbaudīt, vai šogad Latvijā ieviestā šūnu apraides sistēma darbojas bez tehniskiem traucējumiem. Lai gan testa vidē veiktas dažāda veida pārbaudes, tikai šūnu apraides paziņojuma nosūtīšana uz viedtālruņiem visā Latvijā ļaus pilnībā pārliecināties par sistēmas darbību, norāda glābšanas dienestā.
Līdz 26.novembrim VUGD aicina iedzīvotājus atjaunināt savu viedtālruņu programmatūru, jo tas ir būtisks apstāklis, lai šos paziņojumus varētu saņemt. VUGD atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām – efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstij iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā.
VUGD skaidro, ka šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude un pirmā šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude.
Ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, ir jāieslēdz televizors un radioaparāts vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji (Latvijas sabiedriskie mediji – “Latvijas televīzijas” kanāli LTV1 un LTV7 vai “Latvijas radio” apraides kanāli), informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.
VUGD reizi pusgadā veic trauksmes sirēnu pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbību, kā arī noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV), kas apdraudējuma gadījumā informēs sabiedrību. Tā kā šogad Latvijā ieviesta šūnu apraide, šīs pārbaudes laikā plānots pārbaudīt arī šo paziņojumu izsūtīšanas procesus.
Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atrodas Latvijas teritorijā, mobilo sakaru operatoriem lūgts nosūtīt SMS ar informāciju, ka 26. novembrī plānota trauksmes sirēnu pārbaude.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram ir viedtālrunis, aicināts lejupielādēt un izmantot arī bezmaksas lietotni “112 Latvija”, kas lietotājam sniedz vairākas priekšrocības – iespēju piezvanīt vai nosūtīt īsziņu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, saņemt paziņojumus par iespējamo apdraudējumu un uzzināt, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās. Savukārt par šūnu apraidi vairāk var lasīt vietnē www.112.lv.