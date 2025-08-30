Latvijā norisināsies visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025"

Mācībās trenēs sadarbību ar Krīzes vadības centru un Civilās aizsardzības Operacionālās vadības centru, tostarp Valsts kanceleju un nozaru ministrijām, to padotības iestādēm, valsts drošības iestādēm, vairākām pašvaldībām un komersantiem, sniedzot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.
“Namejs 2025” tiek organizēts sadarbībā ar NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” (Multinational Division North) štābu. Tajās būs iesaistīti sabiedroto karavīri no ASV, Igaunijas un Lietuvas, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā štāba, NATO spēku integrācijas vienības Latvijā (NATO Force Integration Unit Latvia), Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā (Task Force Latvia). Mācībās piedalīsies aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto karavīri un zemessargi, vēsta NBS pārstāvji.
Mācību laikā NBS cieši sadarbosies ar Apvienotajiem reaģēšanas spēkiem (Joint Expeditionary Force – JEF), lai nodrošinātu savlaicīgu situācijas uzraudzību, veiktu atturēšanas pasākumus un stiprinātu kopējo reaģēšanas spēju Baltijas reģionā. Sadarbība apliecina JEF dalībvalstu vienotību un gatavību operatīvi rīkoties apdraudējuma gadījumā, kā arī veicina savstarpējo savietojamību un operacionālās procedūras pilnveidi.
Paredzēta sadarbība arī ar Lielbritānijas bruņoto spēku inženieriem, lai kopīgos treniņos attīstītu inženieratbalsta spējas un pilnveidotu savstarpējo sadarbību Latvijas teritorijā veicamu operāciju laikā.
Septembrī visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā NBS rīkos mobilizācijas mācības. Tās tiks organizētas Zemessardzes 1. Rīgas brigādes un 2. Vidzemes brigādes atbildības rajonos. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot zemessargu un rezerves karavīru iesaisti Nacionālo bruņoto spēku kaujas struktūrā. Mācību laikā pārbaudīs zemessargu un rezerves karavīru apziņošanas kārtību, kā arī spēju īsā laikā nodrošināt personālu ar ekipējumu un ieročiem. Tāpat mācībās vingrinās mobilizētā personāla izvēršanu ārpus vienības izvietojuma vietām un iesaisti dažādu uzdevumu izpildē, norāda NBS.
Reaģējot uz mainīgajiem drošības izaicinājumiem, Latvijas valsts aizsardzības sistēmai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, kā arī noturībā pret ārējo ietekmi. Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma ietver ne tikai valsts aizsardzības jomas vai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī privātā sektora pārstāvjus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotājus un citas personas. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir sekmēt valstiski svarīgu funkciju darbību plānošanas, koordinēšanas un partnerības sistēmas izveidošanu starp valsts institūcijām, kā arī privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. Praktiskais visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas uzdevums ir katrai valsts institūcijai noteikt konkrētus uzdevumus un lomu valsts aizsardzībā, skaidro NBS pārstāvji.
Mācības “Namejs” ir iepriekš plānotas un visā Latvijā norisinās kopš 2014. gada. Militāro mācību regulārai norisei ir būtiska loma, lai uzturētu un stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, kurām pastāvīgi jābūt augstā līmenī. Bruņotajiem spēkiem vienmēr jābūt gataviem laikus un efektīvi reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem un garantēt Latvijas drošību. Savukārt sadarbības stiprināšana ar valsts un pašvaldību iestādēm, dažādu nozaru komersantiem un to iesaiste mācībās stiprina visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.
Visā Latvijā rudens periodā intensīvi norisināsies mācības, kuru laikā pa Latvijas valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Mācību uzdevumu izpildes laikā notiks militāro lidaparātu lidojumi Latvijas gaisa telpā, tostarp zemā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos.
NBS pārstāvji aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācību norisi Latvijas novados NBS sociālo tīklu kontos, kā arī NBS tīmekļa vietnē un pašvaldību tīmekļa vietnēs. Mācību laikā darbosies informatīvais tālrunis 28637064.