Sestdiena, 18. oktobris, 2025 10:47

Leta
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 18. oktobris, 2025 10:47

Leta

Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 14 cilvēki, pavēstīja Valsts policija.

Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi.

Rīgas reģionā pagājušajā diennaktī reģistrēti 116 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 11 cilvēki, tostarp viens gājējs, divi velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.

Latgalē reģistrēti 18 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens cilvēks, bet Vidzemē pagājušajā diennaktī reģistrēti 11 ceļu satiksmes negadījumi, kuros arī cietis viens cilvēks.

Kurzemē fiksēti deviņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo, bet Zemgalē bijuši astoņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens cilvēks.

