Svētdiena, 14.12.2025 11:54
Auseklis, Gaisma
Svētdiena, 14.12.2025 11:54
Auseklis, Gaisma
Svētdiena, 14. decembris, 2025 10:31

Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši septiņi cilvēki

Leta
Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši septiņi cilvēki
Foto: Valsts policija
Svētdiena, 14. decembris, 2025 10:31

Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši septiņi cilvēki

Leta

Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši septiņi cilvēki, pavēstīja Valsts policija.

Tostarp Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietis viens gājējs.

Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 110 ceļu satiksmes negadījumi.

Rīgas reģionā pagājušajā diennaktī reģistrēti 67 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši trīs cilvēki, tostarp viens gājējs, bet Zemgalē reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši četri cilvēki.

Kurzemē pagājušajā diennaktī reģistrēti 13 ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo, Latgalē fiksēti deviņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo, bet Vidzemē bijuši pieci ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?