Tostarp Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietis viens gājējs.
Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 110 ceļu satiksmes negadījumi.
Rīgas reģionā pagājušajā diennaktī reģistrēti 67 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši trīs cilvēki, tostarp viens gājējs, bet Zemgalē reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši četri cilvēki.
Kurzemē pagājušajā diennaktī reģistrēti 13 ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo, Latgalē fiksēti deviņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo, bet Vidzemē bijuši pieci ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo.