Latvijā pirmo reizi nosūtīts šūnu apraides paziņojums. VUGD atbild uz jautājumiem

“Jūlija sākumā tika pabeigts darbs pie šūnu apraides “LV-ALERT” produkta izstrādes un tā integrēšanas mobilo sakaru operatoru infrastruktūrā. Darbs pie sistēmas pilnīgas ieviešanas vēl turpinās, jo, lai iedzīvotāji saņemtu šūnu apraides paziņojumus, ikvienam mobilā telefona lietotājam ir nepieciešams atjaunināt savas ierīces programmatūru, kas šobrīd pakāpeniski norisinās. Tomēr, ņemot vērā to, ka brīdinājums skāra Rīgu un tajā šobrīd pulcējas tūkstošiem skolēnu, pieņēmām lēmumu izsūtīt šūnu apraides paziņojumu,” skaidro VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.

M.Baltmanis uzsver: “Iestājoties apdraudējumam ir svarīgi savlaicīgi saņemt brīdinājumu un informāciju, kā turpmāk rīkoties. Tas ļauj sagatavoties un mazināt apdraudējuma sekas. Iespējams, ka vakardienas paziņojums kādam radīja neērtības, bet, tikai lietojot sistēmu, mēs varam to pārbaudīt un strādāt pie uzlabojumiem. Es vēlos vēlreiz uzsvērt – tas, ka kāds saņēma vai nesaņēma paziņojumu, lielā mērā ir atkarīgs no telefona ražotāja un operētājsistēmas izstrādātāja uzstādījumiem. Turpinoties operētājsistēmas atjauninājumiem, arvien vairāk apdraudētajā teritorijā esošie iedzīvotāji saņems šūnu apraides paziņojumus.”

Pēc šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanas VUGD saņēma vairāku iedzīvotāju jautājumus un komentārus, tāpēc sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru VUGD sagatavojis atbildes uz biežāk izteiktajiem jautājumiem un neskaidrībām.

Kas ir šūnu apraide?

Šūnu apraide nav īsziņas, tas ir īpašs paziņojums mobilajos telefonos, kas parādās uz tā ekrāniem kopā ar skaņas signālu un vibrāciju. Šūnu apraide ir šobrīd ātrākā un modernākā iespēja vienlaicīgi un mērķēti apziņot personas, kuras atrodas apdraudētajā teritorijā par iespējamo vai esošo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību. Paziņojums tiek nosūtīts visiem noteiktā mobilo sakaru torņa uztveršanas zonā esošiem ieslēgtiem telefoniem, kuru ražotāja iebūvētā funkcionalitāte ļauj saņemt šādus paziņojumus.

Kāpēc šūnu apraides paziņojums netika saņemts uz visiem tālruņiem vai tika saņemts ar kavēšanos, savukārt uz citiem tālruņiem šūnu apraides paziņojums atnāca vairākkārtīgi?

Paziņojuma saņemšanu un attēlošanu tālruņos pamatā nodrošina atbilstošās operētājsistēmas izstrādātājs. Viedtālruņiem, kuru ražotājs ir paredzējis šūnu apraides funkcionalitāti, obligāti ir jābūt uzstādītiem jaunākajiem atjauninājumiem. Paziņojuma nesaņemšana ceturtdienas vakarā, visticamāk, bija saistīta ar to, ka telefonam nebija veikts jaunākais atjauninājums.

Šūnu apraide darbojas līdzīgi kā radio. Paziņojums tiek saņemts, ja mobilais tālrunis atrodas konkrētā mobilo sakaru torņa uztveršanas zonā, tostarp arī tālruņi, kuriem nav ievietota SIM karte. Savukārt paziņojumu atkārtota saņemšana, visticamāk, norāda uz to, ka ir jāveic izmaiņas tālruņa iestatījumos par ārkārtas paziņojumu saņemšanas biežumu.

Tā kā šūnu apraides sistēma ļauj nosūtīt paziņojumus konkrētam, apdraudētam apgabalam, tad ceturdienas paziņojumu saņēma tikai tie iedzīvotāji, kas atradās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra noteiktajā oranžā brīdinājuma teritorijā – Rīgā, Jūrmalā un Latvijas dienvidu daļā.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kas vadīja šūnu apraides produkta izstrādes un ieviešanas projektu, strādā arī kopā ar mobilo sakaru operatoriem, lai izvērtētu paziņoja izsūtīšanas procesa norisi caur mobilo operatoru sakaru torņiem.

Kāpēc šūnu apraides paziņojuma nosaukums bija “Presidental Alert”?

“Presidental Alert” ir mobilo telefonu operētājsistēmu izstrādātāju izveidots šūnu apraides paziņojuma kategorijas nosaukums, kas izveidots, balstoties uz starptautisku klasifikāciju.

iOS tālruņos šūnu apraides paziņojums tika saņemts ar nosaukumu “Presidental Alert”, tāpēc ka “Apple” oprētājsistēmām nav pilnvērtīga latviešu valodas lietotāja saskarnes tulkojuma un to nosaukumi šobrīd tiek atspoguļoti tikai angļu valodā. VUGD vai Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs to nevar ietekmēt un izmainīt.

“Android” ierīcēs paziņojumu nosaukumi būs redzami latviešu valodā tikai tad, ja ierīcei ir pieejama un aktivizēta latviešu valodas lietotāja saskarne.

Vai man kaut kas jādara, lai saņemtu šūnu apraides paziņojumus?

Šūnu apraides paziņojumiem nav jāpiesakās un tie ir bez maksas. Bet, lai tos saņemtu, svarīgi turpmākajos mēnešos neignorēt un neatcelt uz vēlāku laiku mobilā telefona programmatūras atjaunināšanu, bet to veikt.

Kāpēc šūnu apraides paziņojuma saņemšana atšķīrās – ar skaņu, bez skaņas, ar vibrosignālu?

Apdraudējumi tiek iedalīti vairākos veidos atkarībā no to nozīmes un būtības – “Sarkanais brīdinājums” (“Presidental Alerts”), “Oranžais brīdinājums” (“Extreme Alerts”), “Dzeltenais brīdinājums” (“Severve Alerts”), “Pazudis bērns” (“Missing Child Alerts”), “Apdraudējuma beigas” (“End of Threat Alerts”) un “Mācību brīdinājums” (“Exercise Alerts”). Sarkanā un oranžā līmeņa brīdinājums skanēs ar noteiktu, skaļu skaņu, bet pārējā līmeņa paziņojumi tiks atskaņoti ar telefona lietotāja uzstādīto īsziņas signālu. Paralēli skaņai notiks tālruņa vibrēšana. Ja tālrunim paziņojums atnāca bez skaņas vai ar vāju skaņu, tad iedzīvotājam ir sava tālruņa iestatījumos jāpārliecinās, ka ārkārtas paziņojumu saņemšanas signāls ir ieslēgts.

Kāpēc šūnu apraides paziņojums ir redzams tikai līdz brīdim, kad nospiež “Labi / Ok / X”?

Šūnu apraides paziņojums tiek uzrādīts vienu reizi, jo tas ir ārkārtas paziņojums, kura mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību esošam vai potenciālam apdraudējumam, kā arī aicināt rīkoties. Atsevišķu telefona modeļu izstrādātāji var būt paredzējuši paziņojumu saglabāšanas funkciju. Šūnu apraides sistēmā ievietoto paziņojumu atkārtoti ir iespējams apskatīt tīmekļvietnē www.112.lv un to iestāžu tīmekļvietnēs, kuras ir šī brīdinājuma izstrādātājas, piemēram, LVĢMC u.c.

Vai uz “podziņu” tālruņiem arī atnāk paziņojumi?

Jā, arī “podziņu” tālruņu lietotāji var saņemt šūnu apraides paziņojumus, ja šo tālruņu ražotāji ir paredzējuši ārkārtas paziņojumu funkcionalitāti.