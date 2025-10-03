Latvijā šogad uz un pie dzelzceļa sliedēm dzīvību zaudējuši septiņi cilvēki

Savukārt vēl deviņi cilvēki šogad uz un pie dzelzceļa sliedēm ir guvuši traumas. Lielākā daļa nelaimes gadījumu notikuši pašu cietušo vai bojāgājušo neuzmanības vai pārgalvības dēļ.
LDz informē, ka trešdien, 1.oktobrī, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, gājušas bojā divas meitenes. Pārbrauktuvi meitenes uz elektroskūtera šķērsoja brīdī, kad tā bija slēgta. Viens vilciens bija apstājies Imantas stacijā, bet pretējā virzienā stacijai tuvojās otrs vilciens.
Lai arī vilciena mašīnists pielietoja pēkšņo bremzēšanu un brīdināja ar skaņas signālu, liktenīgo sadursmi nebija iespējams novērst, norāda LDz.
LDz atgādina, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, tādēļ pirms sliežu šķērsošanas vienmēr ir jāpārliecinās, vai no abām pusēm netuvojas vilciens. Tāpat ir jāiegaumē, ka vilcienu nav iespējams uzreiz apturēt. Vilcienu bremzēšanas ceļš, atkarībā no to pilnās masas, var sasniegt līdz vienam kilometram, un sadursmi nav iespējams novērst, jo vilcienam nav manevrēšanas iespēju.
LDz galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners uzsver, ka dzelzceļa sliedes pie sarkanā aizliedzošā signāla ir aizliegts šķērsot visiem satiksmes dalībniekiem - gan autotransportam, gan gājējiem, gan velosipēdistiem un pārējiem.
LDz turpina īstenot sabiedrības informēšanas kampaņas, kā arī organizē drošības stundas mācību iestādēs, lai informētu sabiedrību par drošību dzelzceļa tuvumā. Šajā mācību gadā ir novadītas 26 nodarbības 857 skolēniem, tostarp četras nodarbības notikušas Rīgas Imantas vidusskolā.
Savukārt pagājušajā mācību gadā LDz eksperti viesojās 21 Latvijas pilsētā, apmācot vairāk nekā 4100 izglītības iestāžu audzēkņus par to, kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā un vilcienā.
LDz arī aicina pieaugušos bērniem pastāstīt svarīgākos dzelzceļa drošības noteikumus. LDz ir sagatavojis noderīgus un izglītojošus materiālus, kas atrodami LDz interneta mājaslapā "www.dzirdiredzidzivo.lv".
Tāpat LDz aicina Latvijas skolas visa mācību gada garumā pieteikties bezmaksas drošības stundām skolēniem "Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā". Šīm stundām var pieteikties mājaslapā "www.dzirdiredzidzivo.lv/lv/ka-un-kur-pieteikties".
Jau ziņoja, ka Rīgā pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, trešdien, 1.oktobrī, gājušas bojā divas meitenes, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā (VP).
Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (JV) platformā "X" uzsvēris, ka šāda nelaime bija novēršama un steidzami nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem. "Esam absurdā situācijā, kur pašvaldība vienpersoniski nevar aizliegt šiem mopēdiem braukt pa ietvēm, tādēļ Saeimā būs jāgroza likums. Pašvaldībām jādod pašām pieņemt šādus lēmumus," raksta mērs.
Savukārt koplietošanas e-velosipēdu operators "Ride Mobility" izpilddirektors Edgars Jākobsons aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus nomas e-velosipēdu izmantošanai. Tostarp tiek apsvērta iespēja dokumentus vai maksājumu kartes sasaistīt ar kontu.
Vienlaikus viņš skaidroja, ka "Ride" e-velosipēdi ir mazjaudas elektriskie velosipēdi, kas pēc būtības ir tuvāki parastam velosipēdam, nevis smagajiem mopēdiem. Tādējādi uzņēmuma ieskatā drošības un loģikas dēļ šiem e-velosipēdiem ir jāatļauj braukt gan pa velojoslām, gan veloceliņiem, kā arī, kur tie nav pieejami, pa trotuāru, ievērojot atbildīgu ātrumu un gājēju drošību.
Uzņēmuma ieskatā pārvietošanās tikai pa brauktuvi nav drošs risinājums, it īpaši jauniešiem vai vecāka gadagājuma lietotājiem, kuri izmanto e-velosipēdu kā alternatīvu privātajam auto.
LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums.