Foto: Latvijas Valsts ceļi
Turpinoties atkalai jeb sasalstošajam lietum, vietām Latvijas austrumu daļā pēcpusdienā uz autoceļiem, ielām, vadiem, koku zariem un citām virsmām veidosies ļoti stiprs apledojums, liecina sinoptiķu prognozes.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izplatījuši oranžo brīdinājumu par ļoti stiprai atkalu, kas var traucēt transporta kustību pa ceļiem un dzelzceļiem, kā arī gājēju pārvietošanos un citas āra aktivitātes.

Atkala izraisīs apledojuma veidošanos arī uz citām virsmām, tajā skaitā vadiem un koku zariem, kas var lūzt. Apledojums būtiski palielina arī elektropadeves traucējumu risku.

Autoceļu apsaimniekotāji aicina autovadītājus izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci. Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā var iepazīties kartē LVC mājaslapā "www.lvceli.lv".

Šodien pēc plkst. 15 VUGD izsūtīja šūnu apraides paziņojumu, kurā brīdināja par ļoti stipru atkalu. Dienestā aģentūrai LETA skaidroja, ka ziņojums tika izsūtīts atbilstoši LVĢMC izsludinātajai brīdinājuma teritorijai Vidzemē, Latgalē un arī galvaspilsētai Rīgai, bet reālais saņēmēju loks ir nedaudz plašāks, jo mobilo sakaru torņi izsūta paziņojumu visiem savā uztveršanas zonā esošajiem viedtālruņiem, un šī robeža nav taisna līnija.

Jau ziņots, ka sestdien pasažieru elektrovilcienu kustību Latvijā ietekmē kontakt­tīkla apledojums, tāpēc daudzi vilcieni kavējas.

Ceļu satiksmes negadījumu skaits gan nav palielinājies, liecina Valsts policijas informācija. To varētu skaidrot ar autovadītāju lielāku piesardzību, apzinoties, ka braukšanas apstākļi būs apgrūtināti.

