Plkst. 9.40 aktivizēts oranžais brīdinājums Ludzas un Rēzeknes novadā, un sensori liecināja, ka Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojis bezpilota lidaparāts. Plkst. 10.05 pēc vizuāla apstiprinājuma NATO lidaparāti dronu iznīcināja.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka patlaban nevar pateikt, kāda drona izcelsmes valsts un tips.
Bērzgales pagasts, foto - berzgale.lv
Drons notriekts blīvi neapdzīvotā apvidū, un patlaban secināts, ka nav radīti bojājumi civilajai infrastruktūrai un iedzīvotājiem. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība.
Patlaban NBS vienības atrodas konkrētajā teritorijā un veic apvidus pārmeklēšanu, lai varētu noskaidrot drona izcelsmi un pilnībā pārliecināties, ka infrastruktūrai nav nodarīti bojājumi. Meklēšanā piesaistīta arī Valsts policija.
Melnis patlaban nekomentēja, ar kāda veida ieroci drons notriekts. Šāviena izmaksas esot jāvaicā sabiedrotajiem, taču, pēc viņa teiktā, "nevar skaitīt naudā cik šāviens maksā, ja runa ir par mūsu drošību". Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka ir nepieciešams veidot spējas, kas ir efektīvas un vienlaikus lētas, lai varētu sekmīgi ar šādiem dronu incidentiem tikt galā.
Savukārt, vaicāts, kas šajā gadījumā bija atšķirīgs no citām reizēm, lai dronu notriektu, Zdanovskis atbildēja, ka NBS ir attīstījis sensorus un informācijas iegūšanu, kas attiecīgi veicinājis drona identificēšanu. Vienlaikus esot jāpatur prātā, ka šādas situācijas turpmāk var atkārtoties.
Aizsardzības ministra rīcībā nebija precīzas informācijas, vai drona incidents ietekmēja pirmdien konstatētos elektroapgādes traucējumus Rēzeknē.