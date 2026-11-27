Naktī pēc plkst. 2 Ludzas novadā tika konstatēts gaisa telpas apdraudējums un izsludināts oranžais brīdinājums, savukārt Balvu novadā vēlāk tika konstatēts iespējams gaisa telpas apdraudējums un izsludināts dzeltenais brīdinājums. Abi brīdinājumi pēc plkst. 3 tika atcelti.
NBS informē, ka konstatēja bezpilota lidaparāta pārvietošanos tiešā Latvijas valsts robežas tuvumā. Īsu brīdi bezpilota lidaparāts atradās Latvijas teritorijā. Plkst. 2.30 Ludzas novadā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums un aktivizēts oranžais brīdinājums.
Reaģējot uz konstatēto apdraudējumu, tika aktivizēti NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji un izmantots NBS pārtvērējdrons, kas pēc lidojuma atgriezās palaišanas vietā. Pretgaisa aizsardzības vienības bija gatavībā nekavējoties reaģēt uz apdraudējumu.
Plkst. 2.55 gaisa telpas apdraudējums Ludzas novadā noslēdzās un oranžais brīdinājums tika atcelts. Vienlaikus Balvu novadā tika aktivizēts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu.
Aptuveni plkst. 03.30 iespējamais gaisa telpas apdraudējums Balvu novadā noslēdzās un dzeltenais brīdinājums tika atcelts, informē NBS.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoties reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Armija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzības spējas pie Latvijas austrumu robežas, nosūtot turp papildu vienības.
Bruņotie spēki atzīst - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.
Jau ziņots, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēmuši šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.
NBS aicina iedzīvotājus saglabāt modrību, sekot oficiālajai informācijai un ievērot šūnu apraides paziņojumos sniegtos norādījumus.