Trešdiena, 27.08.2025 22:40
Alens, Jorens, Žanis
Trešdiena, 27.08.2025 22:40
Alens, Jorens, Žanis
Otrdiena, 26. augusts, 2025 10:57

"Latvijas Valsts ceļi": Lietavu laikā autovadītājiem jārēķinās ar akvaplanēšanas risku

aprinkis.lv
"Latvijas Valsts ceļi": Lietavu laikā autovadītājiem jārēķinās ar akvaplanēšanas risku
Foto: lvceli.lv
Otrdiena, 26. augusts, 2025 10:57

"Latvijas Valsts ceļi": Lietavu laikā autovadītājiem jārēķinās ar akvaplanēšanas risku

aprinkis.lv

Spēcīgas un ilgstošas lietavas apgrūtina braukšanas apstākļus: samazinās redzamība un pastāv akvaplanēšanas riski. VSIA "Latvijas Valsts ceļi" aicina autovadītājus atbildīgi izvērtēt situāciju uz ceļa un braukt ļoti uzmanīgi, ievērot lielāku distanci ar priekšā braucošo automašīnu. Tāpat aicina plānot ilgāku laiku ceļam.

Autovadītāji tiek mudināti neveikt riskantus apdzīšanas manevrus – lietus laikā apdzīšanu apgrūtina pasliktināta redzamība, kā arī, ja ceļa segumā iebrauktas risas, tās piepildās ar ūdeni un apdzenot ir risks dabūt vējstiklā ūdens šalti, kas uz brīdi aizsegs redzamību un ir ļoti bīstami.

Pārvietojoties pa grants ceļiem, jāņem vērā, ka tie lietus laikā kļūst ļoti slideni, pārvietojoties pa tiem, ir svarīgi ir ievērot savu joslu un pietiekamu distanci ar priekšā braucošo transportlīdzekli, skaidro "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji.

Negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas, krusa, uz brauktuves var būt lūzuši zari, kā arī lietavu dēļ var applūst ceļi un veidoties izskalojumi. Par problēmām uz valsts autoceļiem aicina informēt, zvanot uz "Latvijas Valsts ceļu" diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555. Šī informācija tiek nodota autoceļu uzturētājiem, lai tie varētu operatīvi reaģēt un rīkoties.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.