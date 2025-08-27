"Latvijas Valsts ceļi": Lietavu laikā autovadītājiem jārēķinās ar akvaplanēšanas risku

Autovadītāji tiek mudināti neveikt riskantus apdzīšanas manevrus – lietus laikā apdzīšanu apgrūtina pasliktināta redzamība, kā arī, ja ceļa segumā iebrauktas risas, tās piepildās ar ūdeni un apdzenot ir risks dabūt vējstiklā ūdens šalti, kas uz brīdi aizsegs redzamību un ir ļoti bīstami.
Pārvietojoties pa grants ceļiem, jāņem vērā, ka tie lietus laikā kļūst ļoti slideni, pārvietojoties pa tiem, ir svarīgi ir ievērot savu joslu un pietiekamu distanci ar priekšā braucošo transportlīdzekli, skaidro "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji.
Negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas, krusa, uz brauktuves var būt lūzuši zari, kā arī lietavu dēļ var applūst ceļi un veidoties izskalojumi. Par problēmām uz valsts autoceļiem aicina informēt, zvanot uz "Latvijas Valsts ceļu" diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555. Šī informācija tiek nodota autoceļu uzturētājiem, lai tie varētu operatīvi reaģēt un rīkoties.