Foto: Valsts policija
Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā uz ceļiem pieķerti desmit automašīnu un motociklu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā statistika.

Sešos gadījumos braukšana reibumā beigusies ar kriminālprocesu, kas nozīmē, ka šoferi, visticamāk, bija stipri piedzērušies, bet četri no pieķertajiem tiks cauri ar administratīvā pārkāpuma lietu, jo viņu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.

Diennakts laikā uz Latvijas ceļiem reģistrēti 98 ceļu satiksmes negadījumi, 13 avārijās cietuši 17 cilvēki, tostarp trīs gājēji un viens velosipēdists. Visvairāk traumas guvušo satiksmes dalībnieku ir Rīgas reģionā un Vidzemē.

Otrdien divās avārijās uz Vidzemes šosejas cieta seši cilvēki. Ap pusdienlaiku Līgatnes pagastā trīs cilvēki cieta kravas automašīnas un pasažieru autobusa sadursmē, bet brīdi vēlāk turpat netālu četru automašīnu sadursmē cieta trīs personas.

Aizvadītajā diennaktī Valsts policija ceļu satiksmes jomā noformējusi 598 administratīvā pārkāpuma protokolus, tostarp 231 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, liecina policijas apkopotā statistika.

