Atbildīgie dienesti izplata oranžo brīdinājumu ogresnovads.lv

19.06.2024. no rīta Latviju, sākot no rietumiem, sāks šķērsot nokrišņu zona - daudzviet gaidāmas stipras pērkona lietusgāzes, vietām ļoti stipras, lokāli iespējama krusa. Galvenokārt valsts austrumu daļā krasas vēja brāzmas līdz 20 m/s.



Brīdinājums spēkā no plkst. 05:00 19.06.2024. līdz plkst. 20:00 19.06.2024.