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Sestdiena, 18. jūlijs, 2026 17:00

Lauberes pagastā nomaldās ciemiņš no Rēzeknes

OgreNet/OVV
Lauberes pagastā nomaldās ciemiņš no Rēzeknes
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Sestdiena, 18. jūlijs, 2026 17:00

Lauberes pagastā nomaldās ciemiņš no Rēzeknes

OgreNet/OVV

11. jūlijā likumsargi ieradās kādā īpašumā Lauberes pagastā, kur Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde viņiem nodeva alkohola reibumā esošu vīrieti, kurš bija gulējis ceļmalā.

Vīrietis bija adekvāts, taču sacīja, ka esot nomaldījies un nesaprotot, kur atrodas. Viņš paskaidroja, ka no Rēzeknes ieradies ciemos pie brāļa, bet abi sastrīdējušies un viņš aizgājis projām. Ņemot vērā, ka vīrietis joprojām atradās manāmā reibumā un uz ceļa varēja apdraudēt sevi un citus satiksmes dalībniekus, policisti viņu nogādāja pie tuvinieka. Vīrietim izteikts mutisks brīdinājums.

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