Vīrietis bija adekvāts, taču sacīja, ka esot nomaldījies un nesaprotot, kur atrodas. Viņš paskaidroja, ka no Rēzeknes ieradies ciemos pie brāļa, bet abi sastrīdējušies un viņš aizgājis projām. Ņemot vērā, ka vīrietis joprojām atradās manāmā reibumā un uz ceļa varēja apdraudēt sevi un citus satiksmes dalībniekus, policisti viņu nogādāja pie tuvinieka. Vīrietim izteikts mutisks brīdinājums.
Sestdiena, 18. jūlijs, 2026 17:00
Lauberes pagastā nomaldās ciemiņš no Rēzeknes
11. jūlijā likumsargi ieradās kādā īpašumā Lauberes pagastā, kur Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde viņiem nodeva alkohola reibumā esošu vīrieti, kurš bija gulējis ceļmalā.