Ar personu tika izvestas profilaktiska rakstura pārrunas izskaidrojot pārkāpuma būtību un administratīvo atbildību. Pēc veiktajām pārrunām virietis nogrieza mūziku klusāk un apsolīja turpmāk klausīties mūziku tā lai tā netraucē kaimiņiem. Par cik persona atzina savu vainu un nožēloja to, sakarā ar izdarīto pārkāpumu tika pieņemts lēmums virietim izteikt mutisku aizrādījumu.
Trešdiena, 8. aprīlis, 2026 08:28
Lēdmanē mūzika traucē kaimiņiem
28. martā policijā saņemta informācija, ka Lēdmanē kādā dzīvoklī tiek skaļi atskaņota mūzika, kas traucē kaimiņiem. Ierodoties notikuma vietā , tika apsekots norādītais dzīvoklis, apsekošanas laikā dzīvoklī bija dzirdama skaļa mūzikas atskaņošana. Pieklauvējot pie durvīm tās atvēra vīrietis, parbauditi dati. Vīrietim tika izskaidroti ierašanās iemesli. Pārrunu laikā vireitis paskaidroja, ka ir minētā dzīvokļa īrnieks, kuru pieskata dzīvokļa saimnieka prombūtnes laikā un dotajā brīdi ar diviem draugiem atpūšas.