Šādu ierīču izmantošana noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai rada apdraudējumu aviācijas lidojumu drošumam, rada apdraudējumu personu veselībai un mantai, kā arī ļauj apiet valsts robežkontroles un muitas uzraudzības mehānismus un ļauj veikt noziedzīgus nodarījumus attālināti, tādējādi apgrūtinot noziedzīgā nodarījuma atklāšanu.
Vienlaikus gaisa telpā pārvietojošās ierīces, kas tiek palaistas no Latvijai naidīgajām valstīm, hibrīdkarā var tikt izmantotas arī sabiedrības iebiedēšanai, tās fiziskās drošības aizskaršanai un valsts institūciju noslodzes palielināšanai un diskreditēšanai.
Tādējādi noziedzīgu nodarījumu veikšana, izmantojot minētās ierīces, būtiski palielina attiecīgo noziedzīgo nodarījumu bīstamību un sabiedrisko kaitīgumu.
Iekšlietu ministrijas (IeM) ieskatā, spēkā esošais Krimināllikuma regulējums nepietiekami atspoguļo šo noziedzīgo nodarījumu paaugstināto sabiedrisko kaitīgumu. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt Krimināllikuma normas, pastiprinot kriminālatbildību gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi tiek izdarīti, izmantojot ierīces, kas pārvietojas gaisa telpā, piemēram, aerostatu, bezpilota gaisa kuģi, meteoroloģisko zondi.
Lai likumprojektā ietvertais regulējums būtu piemērojams dažādiem gadījumiem un aptvertu jebkuras jau šobrīd zināmas gaisa telpā pārvietojošās ierīces, kā arī nākotnē radītas ierīces, likumprojektā nav ietverams izsmeļošs ierīču uzskaitījums.
IeM rosina, piemēram, Krimināllikumā ieviest jaunu atbildību pastiprinošu apstākli, proti, papildināt normu, ka noziedzīgs nodarījums izdarīts, izmantojot ierīci, kas pārvietojas gaisa telpā.
Tāpat, ņemot vērā, ka kontrabanda arvien biežāk tiek veikta, izmantojot dronus un balonus, IeM rosina papildināt pantu par kontrabandu ar jaunu kvalificējošo pazīmi, tādējādi pastiprinot kriminālatbildību. Tas pats attiektos arī uz narkotiku, sprāgstvielu, ieroču un munīcijas pārvietošanu pāri Latvijas robežai nelikumīgā veidā.