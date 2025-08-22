Līdz 12. septembrim pagarināta iespēja pieteikties valsts aizsardzības dienestam

“Aicinu jauniešus izmantot šo iespēju un praktiski ieguldīt Latvijas drošībā, vienlaikus attīstot sevī līderību un militārās prasmes. Šīs abas programmas sniedz jaunietim iespēju apvienot dienestu ar mācībām vai darbu, vienlaikus stiprinot mūsu valsts aizsardzības spējas,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Pieteikties šiem dienesta veidiem ir iespējams tikai brīvprātīgi vienotajā rekrutēšanas platformā www.klustikaravirs.lv sadaļā Valsts aizsardzības dienests.
Abiem dienesta veidiem ir paredzēts viens iesaukums katru gadu – janvārī, un dienests tiek realizēts piecu gadu garumā. Plānots, ka iesaucamie dienestu uzsāks 2026. gada 10. janvārī.
Dienests Zemessardzē ikgadēji jāpilda vismaz 28 dienas, savukārt rezerves virsnieka programma augstskolu un koledžu studentiem ne mazāk par 180 dienām piecu gadu laikā.
Dienesta laikā Zemessardzē karavīri apgūs pamatapmācības kursu, jaunākā instruktora kursu un apmācību vada līmenī. Piesakoties kopumā piecu gadu dienestam Zemessardzē, ir iespēja izvēlēties dzīvesvietai tuvāko dienesta vietu Zemessardzes Rīgas brigādē, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādē, Zemessardzes 3. Latgales brigādē vai Zemessardzes 4. Kurzemes brigādē.
Augstskolu un koledžu studentiem paredzētā rezerves virsnieka piecu gadu programma tiks realizēta Zemessardzē un Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā, kur karavīri apgūs rezerves vada komandiera kursu. Lai uzsāktu minētās programmas apguvi, iesaucamajam, uzsākot dienestu, ir jābūt studējošā statusā.
Piesakoties brīvprātīgi šiem dienesta veidiem, pilsonis saņems kompensāciju par dienām, kurās tiks pildīts dienests, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana.
Vienlaikus pēc dienesta beigām pilsonis saņems atvaļināšanās kompensāciju – 1100 eiro neto jeb summa, ko dienesta veicējs saņems “uz rokas”. Tāpat pēc dienesta sekmīgas noslēgšanas pilsonis varēs studēt bez maksas valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja atbildīs augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.