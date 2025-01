Līdz janvāra beigām Ikšķiles un Tīnūžu pagasta iedzīvotāji var pieteikt eglīšu bezmaksas izvešanu

"CleanR" līdz janvāra beigām nodrošina bezmaksas eglīšu izvešanu saviem klientiem Rīgā, Jūrmalā, Ķekavas un Ropažu novadā, kā arī Inčukalna, Carnikavas, Ikšķiles, Tīnūžu, Ozolnieku un Cenas pagastā. Ja iedzīvotāji vēlēsies pieteikt egles izvešanu februārī vai vēlāk, tas tiks nodrošināts par maksu.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji eglīšu izvešanu var pieteikt pie nama pārvaldnieka, bet privātmāju iedzīvotāji - pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv.

Pērn īpašajā eglīšu maršrutā tika savāktas un siltumenerģijā pārstrādātas vairāk nekā 16 000 eglītes, kopumā radot tādu enerģijas daudzums, kas vienā ziemas mēnesī varētu nodrošināt apkuri aptuveni 160 vidēja lieluma privātmājām.

Svarīgi atcerēties, ka pirms eglītes nodošanas tā jāatbrīvo no visiem svētku rotājumiem. Ja eglīte bijusi podā, tā jāizņem no poda un jāatbrīvo arī no augsnes. "CleanR" pieņem eglītes augstumā līdz 2,5 metriem, bet, ja tā ir lielāka, egle jāsazāģē mazākās daļās.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem dienu pirms eglīšu izvešanas tā būs jāatstāj blakus sadzīves atkritumu konteineriem, bet privātmāju iedzīvotājiem tā būs jāizliek ārpus teritorijas, kur ierasti tiek izstumti konteineri.

Pieteikt eglīšu izvešanu var pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv, zvanot uz numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi . Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, "CleanR" izveidos speciālu eglīšu maršrutu, iepriekš informējot, kurā dienā egle tiks izvesta.

Jautājumu gadījumā var sazināties ar "CleanR" klientu servisu, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi .