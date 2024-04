Līdz mēneša beigām iedzīvotāji varēs saņemt bezmaksas kardiologa un uztura speciālista konsultāciju

Konsultācijas notiks platformā "www.medon.lv" pie kardiologa Aināra Rudzīša un sertificētas uztura speciālistes Evas Katajas.

Konsultāciju skaits ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties konsultācijām, apmeklējot mājaslapu "www.medon.lv/sirds-mazspeja".





Saskaņā ar statistikas datiem sirds mazspēja ir vairāk nekā 60 miljoniem pasaules iedzīvotāju. Tiek lēsts, ka līdz 2030.gadam šo pacientu skaits varētu trīskāršoties.

Sirds mazspējas izplatība pieaug līdz ar vecumu. Saskaņā ar datiem populācijā sirds mazspēja ir 2% iedzīvotāju; vecuma grupā virs 80 gadiem - 12 līdz 14% iedzīvotāju. Ņemot vērā pasaules datus un tendences, ir aprēķināts, ka Latvijā sirds mazspēja varētu būt vairāk nekā 50 000 cilvēku.





Sirds mazspēja ir biežs hospitalizācijas un diemžēl arī nāves iemesls. Arvien vairāk pētījumu apliecina sirds mazspējas saistību ar citām diagnozēm, tostarp, cukura diabētu un nieru slimību. Sirds-nieru-vielmaiņas sistēmas (cardio-nefro-metabolic) traucējumi skar vairāk nekā vienu miljardu cilvēku pasaulē.





Saskaņā ar globālu pētījumu datiem aptuveni 30% no sirds mazspējas pacientiem ir 2.tipa cukura diabēts, 33 līdz 64% no sirds mazspējas pacientiem ir hroniska nieru slimība, savukārt 50% no 2.tipa cukura diabēta pacientiem ir attīstījusies hroniska nieru slimība.