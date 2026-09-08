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Otrdiena, 8. septembris, 2026 09:22

Līdz novembrim Tīnūžu un Rembates pusē varēs manīt militāro tehniku un karavīrus, taču uztraukumam nav pamata

OgreNet
Līdz novembrim Tīnūžu un Rembates pusē varēs manīt militāro tehniku un karavīrus, taču uztraukumam nav pamata
Ogresnovads.lv
Otrdiena, 8. septembris, 2026 09:22

Līdz novembrim Tīnūžu un Rembates pusē varēs manīt militāro tehniku un karavīrus, taču uztraukumam nav pamata

OgreNet

Ja tuvākajā laikā Ogres pusē pamanāt militāro tehniku un karavīrus, uztraukumam nav pamata! Daudznacionālā brigāde “Latvija” (MNB-LVA) informē Ogres novada un apkārtnes iedzīvotājus, ka no 2026. gada 7. septembra līdz aptuveni 11. novembrim reģionā notiks regulāras NATO militārā personāla un tehnikas mācības, kas norisinās visaptverošo valsts aizsardzības mācību "Namejs 2026" ietvaros.

Kur tieši gaidāma lielākā rosība? Karavīrus un tehniku galvenokārt manīsiet divās lokācijās:

Tīnužu pagastā, kompleksā «Ceplīši» (Priežu ielā 1), un teritorijā ap komplekus, kā arī Rembates skolas teritorijā.

Mācību laikā uz vietējiem ceļiem un noteiktās mācību teritorijās var būt novērojama pastiprināta militārās tehnikas, aprīkojuma un karavīru klātbūtne. Šīs aktivitātes ir daļa no plānotajām mācībām, kuru mērķis ir uzturēt kaujas gatavību, stiprināt sadarbību starp sabiedroto spēkiem un pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas dalībai NATO sabiedroto kolektīvajā aizsardzībā.

Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām iestādēm, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un drošības prasības. Tiks darīts viss iespējamais, lai pēc iespējas mazāk traucētu vietējo kopienu, iedzīvotāju un ceļu satiksmes dalībnieku ikdienu.

Mācību ietvaros nav plānotas aktivitātes, kas radītu būtisku troksni, un nav paredzams, ka troksnis varētu traucēt vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Daudznacionālā brigāde “Latvija” jau iepriekš pateicas Ogres novada iedzīvotājiem par sapratni un pastāvīgu atbalstu. 

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