Notikuma vietā likumsargi sastapa sievieti, kura paskaidroja, ka viņas iereibušais vīrs mēģinājis iekļūt mājoklī. Apsekojot apkārtni, pie kādas netālu esošas ēkas policisti pamanīja guļam minēto vīrieti. Viņš atradās stiprā alkohola reibumā un patstāvīgi pārvietoties nespēja. Sievietei tika izskaidrotas tiesiskās iespējas saistībā ar personas nošķiršanu un pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
Tā kā vīrietis nespēja par sevi parūpēties, viņš pēc medicīniskās pārbaudes Ogres rajona slimnīcā tika nogādāts atskurbšanas telpās Ogrē. Alkohola pārbaudē viņa izelpā tika fiksētas 3,31 promile, un par sabiedriskās kārtības pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.