Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Gaisa spēku komunikācijas daļa informē, ka no 7. līdz 30. novembrim Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā un no 7. novembra līdz 7. decembrim Lielvārdes kultūras namā būs apskatāma Gaisa spēku karavīru fotoizstāde “Esmu karavīrs Gaisa spēkos”, kas veltīta Gaisa spēku karavīru dienesta ikdienai.

Izstādē atspoguļota Gaisa spēku karavīru dienesta ikdiena, dalība militārajās mācībās un sadarbība ar sabiedroto spēku karavīriem. Fotogrāfijās redzami nozīmīgākie dienesta uzdevumi un situācijas, kas raksturo karavīru profesionālo darbību. 

Gaisa spēku galvenie uzdevumi ir novērot un kontrolēt Latvijas gaisa telpu, nodrošināt pretgaisa aizsardzību, veikt gaisa transporta operācijas, organizēt apmācību Gaisa spēku un citu Nacionālo bruņoto spēku vienību personālam. Tāpat Gaisa spēku uzdevums ir nodrošināt militārā lidlauka “Lielvārde” darbību, kā arī veikt meklēšanas un glābšanas operācijas, norāda NBS.

Ieeja izstādēs ir bez maksas.

