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Piektdiena, 9. oktobris, 2026 18:14

FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu

OgreNet
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
Foto: seržante D. Prūse un kareivis D. Dūmiņš
Piektdiena, 9. oktobris, 2026 18:14

FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu

OgreNet

Lielvārdes militārajā bāzē atkal nolaidušies Turcijas Gaisa spēku iznīcinātāji F-16. Jaudīgie kaujas lidaparāti Latvijā ieradušies, lai piedalītos NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā. Tā ir būtiska sabiedroto klātbūtnes daļa, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas un visa Baltijas reģiona drošību.

Par Turcijas iznīcinātāju atgriešanos Lielvārdē sociālajos tīklos informējuši Latvijas Gaisa spēki, uzsverot, ka šī sadarbība apliecina NATO sabiedroto gatavību kopīgi reaģēt uz drošības izaicinājumiem.

Turcijas iznīcinātājus Lielvārdes militārajā bāzē sagaidīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikveilis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns un Gaisa spēku komandieris pulkvedis Edmunds Svenčs.

Sagaidīšanā piedalījās arī Turcijas vēstnieks Latvijā Ahmets Džemils Miroglu un Turcijas aizsardzības atašeja Latvijā pulkvežleitnante Fejza Gimraoglu.

Sabiedroto klātbūtne stiprina drošību

Turcijas F-16 iznīcinātāju uzdevums ir piedalīties Baltijas gaisa telpas patrulēšanā, kas ir viena no NATO kolektīvās aizsardzības aktivitātēm reģionā.

Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā NATO dalībvalstis nodrošina kaujas lidmašīnas, kas nepieciešamības gadījumā var reaģēt uz gaisa telpas drošības incidentiem un identificēt aizdomīgus vai neatbilstoši lidojošus gaisa kuģus.

Latvijas Gaisa spēki uzsver, ka katrs sabiedroto ieguldījums stiprina kopējās aizsardzības spējas un NATO klātbūtni reģionā.

FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
FOTO: Lielvārdē atkal ieradušies Turcijas iznīcinātāji F-16 – sargās Baltijas valstu gaisa telpu
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