Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 08:21

Lielvārdē bojā apstādījumus

Foto: freepik
15. februārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Meža ielā, pusaudži bojā apstādījumus, laužot egļu zarus. Ierodoties, sastapts katoļu baznīcas prāvests, kurš paskaidroja, ka jaunieši, kuri nākot vizināties ar ragavām no kalna baznīcas tuvumā, sākuši baznīcas teritorijā būvēt rotaļu mājas, kā materiālus izmantojot egļu zarus, ko nolauž no eglēm, kas aug baznīcas teritorijā.

Apsekojot norādīto vietu, sastapti vairāki jaunieši, ar kuriem veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, izskaidrojot viņu izdarītā pārkāpuma sekas un administratīvo atbildību. Jaunieši paskaidroja, ka sacīto ir sapratuši un nodos ziņu arī citiem, kuri nāk uz šejieni vizināties ar ragavām. Katoļu baznīcas prāvestam solīts, ka, lai kontrolētu jauniešu darbības, iespēju robežās šī vieta tiks apsekota biežāk. Policijas klātbūtne vairāk nebija nepieciešama.

