Lielvārdē dedzina vadus

Foto: pexels.com
2. martā policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Skolas ielā, ēkas 1. stāvā ir manāms piedūmojums un, iespējams, ir deguma pazīmes. Iebraucot privātīpašuma pagalmā, konstatēts, ka metāla traukā (bundulī) tiek dedzināti elektroinstalācijas vadi, kā rezultātā Lielvārdes pilsētas teritorijā izplatījās kodīgi dūmi. Notikuma vietā noskaidrota persona, kura kurināja šo ugunskuru. Vīrietis paskaidroja, ka nav zinājis, ka sadzīves atkritumus aizliegts dedzināt tam neparedzētā vietā, kā arī nebija aizdomājies, ka radušies dūmi varētu traucēt un kaitēt pilsētas iedzīvotājiem.

No personas pieņemts rakstveida paskaidrojums. Jāpiebilst, ka izsaukuma vietā bija ieradušies vairāki operatīvie dienesti – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Pašvaldības policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tādējādi radot papildu noslodzi valsts un pašvaldības resursiem. 

