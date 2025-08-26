Otrdiena, 26.08.2025 14:26
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
Otrdiena, 26.08.2025 14:26
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 09:22

Lielvārdē dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts

OgreNet
Lielvārdē dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts
Foto: VUGD
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 09:22

Lielvārdē dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts

OgreNet

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 22. augusta plkst. 6.30 līdz 25. augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 109 izsaukumus – 26 uz ugunsgrēku dzēšanu, 54 uz glābšanas darbiem, bet 29 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Piektdien plkst. 11.01 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Lielvārdi, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts 80 m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja vienu cilvēku. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 14.41, norāda glābēji. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.