Piektdien plkst. 11.01 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Lielvārdi, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts 80 m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja vienu cilvēku. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 14.41, norāda glābēji.
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 09:22
Lielvārdē dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts
Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 22. augusta plkst. 6.30 līdz 25. augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 109 izsaukumus – 26 uz ugunsgrēku dzēšanu, 54 uz glābšanas darbiem, bet 29 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.