Nedēļas nogalē 21 gadījumā VUGD steidzās uz izsaukumiem, kur dzīvojamo māju dūmvados dega sodrēji. VUGD aicina regulāri tīrīt sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā iztīrīt skursteni,to var paveikt arī saviem spēkiem. Atgādinām, ka ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam).
Informāciju sagatavoja: Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa