Ceturtdiena, 09.10.2025 15:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:08
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 18. janvāris, 2021 13:34

Lielvārdē ēkas dūmvadā deg sodrēji

Lielvārdē ēkas dūmvadā deg sodrēji
Pirmdiena, 18. janvāris, 2021 13:34

Lielvārdē ēkas dūmvadā deg sodrēji

Naktī uz sestdienu plkst.01.21 tika saņemts izsaukums Lielvārdē, kur trīsstāvu ēkas dūmvadā dega sodrēji 3m 2 platībā. 
Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki. Plkst.03.03 ugunsgrēks tika likvidēts.

Nedēļas nogalē 21 gadījumā VUGD steidzās uz izsaukumiem, kur dzīvojamo māju dūmvados dega sodrēji. VUGD aicina regulāri tīrīt sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā iztīrīt skursteni,to var paveikt arī saviem spēkiem. Atgādinām, ka ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam).

Informāciju sagatavoja: Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?