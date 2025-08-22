Piektdiena, 22.08.2025 14:30
Lielvārdē gana zirgus uz ielas

Lielvārdē gana zirgus uz ielas
Foto: freepik
Lielvārdē gana zirgus uz ielas

9. augustā policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Zaļajā ielā, uz ielas izvietots elektriskais gans un aplokā ganās zirgi. Likumsargus sagaidīja izsaucējs, kurš paskaidroja, ka, atbilstoši kadastrā atrodamajai informācijai, Zaļā iela ir 12 metru plata, bet elektrogans atrodas aptuveni četrus metrus uz Zaļās ielas no īpašuma puses Andreja Pumpura ielā. Izsaucējs skaidroja, ka saistībā ar minēto problēmu vērsies pašvaldībā ar iesniegumu. Likumsargi pārbaudīja adresi, taču īpašnieku tobrīd nesastapa.

