Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 08:27

Lielvārdē ielikti pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem; Kanāda investēs miljonus

OgreNet / mod.gov.lv
Foto: Gatis Dieziņš, Aizsardzības ministrija
Lielvārdē un Rīgā trešdien svinīgā ceremonijā ielikti pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem, kas tiks attīstīti ar Kanādas investīcijām 64 miljonu eiro apmērā. Kā informē Aizsardzības ministrija, jaunie projekti būtiski stiprinās NATO Daudznacionālās brigādes operacionālās spējas un uzlabos sabiedroto spēku izvietošanas iespējas Latvijā.

Foto: Gatis Dieziņš, Aizsardzības ministrijaLielākā daļa no jaunajām investīcijām, 33 miljoni eiro, paredzēta helikopteru perona un lidlauka infrastruktūras izbūvei militārajā bāzē “Lielvārde”. Bāzē plānots izbūvēt angārus, apkopes telpas un birojus Kanādas taktiskās gaisa vienības vajadzībām.

Jaunā infrastruktūra nodrošinās iespēju vienlaikus apkalpot līdz sešiem “CH-146 Griffon” un četriem “CH-147 Chinook” helikopteriem, kā arī uzņemt stratēģiskās transportlidmašīnas “CC-177 Globemaster”.

Savukārt vēl 30 miljoni eiro tiks ieguldīti divu dzīvojamo ēku būvniecībā Lielvārdē, lai nodrošinātu dzīves apstākļus Kanādas bruņoto spēku personālam. Katrā no ēkām ikdienā varēs izmitināt 152 karavīrus, bet nepieciešamības gadījumā kapacitāti palielināt līdz 304 vietām.

Paralēli sāks arī trešās dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā. Aizsardzības ministrijā uzsver, ka investīcijas apliecina Kanādas ilgtermiņa apņemšanos stiprināt Latvijas un NATO austrumu flanga drošību.

Kanāda jau līdz šim ir ieguldījusi un apņēmusies ieguldīt vairāk nekā 315 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā, tostarp militārajās bāzēs “Ādaži”, “Ceri” un “Lielvārde”.

