Svētdiena, 26. oktobris, 2025 17:15
Lielvārdē, iespējams, fotografē īpašumus
21. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Avotu ielā, staigā kāda persona un fotografē īpašumus, bērnus bērnu laukumā. Pirms Pašvaldības policijas ierašanās notikuma vietā jau atradās Valsts policijas darbinieki, kuri ar personu veica pārrunas un noskaidroja identitāti. Vīrietis sākotnēji uzvedās agresīvi, bet pamazām nomierinājās un uzrādīja sava telefona galeriju, kur bija fotografēti Latvijas valsts karogi.