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Otrdiena, 25. augusts, 2026 17:24

Lielvārdē izveidota pagaidu vieta vētrā nolūzušo zaru novietošanai

OgreNet
Lielvārdē izveidota pagaidu vieta vētrā nolūzušo zaru novietošanai
Foto: Lielvārdes pilsētas un pagasta apvienības pārvalde
Otrdiena, 25. augusts, 2026 17:24

Lielvārdē izveidota pagaidu vieta vētrā nolūzušo zaru novietošanai

OgreNet

Pēc 22. augusta spēcīgās vētras, kas Lielvārdē radīja ievērojamus postījumus, turpinās pilsētas teritorijas sakopšanas darbi un vētrā nolūzušo koku un zaru savākšana.

Lai iedzīvotāji varētu ērti atbrīvoties no vētras laikā nolūzušajiem zariem, Lāčplēša kapsētas teritorijā, Laimdotas ielā 57A, Lielvārdē, ir izveidota pagaidu vieta vētrā nolūzušo koku un zaru novietošanai.

Lielvārdes pilsētas un pagasta apvienības pārvalde aicina šo vietu izmantot tikai vētras laikā nolūzušo zaru un koku nogādāšanai. Tajā nedrīkst novietot sadzīves vai cita veida atkritumus.

Iedzīvotāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot noteikto kārtību, lai kopīgiem spēkiem pēc iespējas ātrāk sakoptu Lielvārdi pēc vētras.

Papildu informācija:
Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Lielvārdes pilsētas un pagasta apvienības pārvaldes vadītāja vietnieku Rolandu Elksnīti, tālr. 25784949.

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