Piektdiena, 17.10.2025 17:48
Gaitis, Gaits, Karīna
Piektdiena, 17.10.2025 17:48
Gaitis, Gaits, Karīna
Piektdiena, 17. oktobris, 2025 16:56

Lielvārdē izveidots miljonu vērts helikopteru lidojumu mācību simulators

Leta
Lielvārdē izveidots miljonu vērts helikopteru lidojumu mācību simulators
Foto: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija
Piektdiena, 17. oktobris, 2025 16:56

Lielvārdē izveidots miljonu vērts helikopteru lidojumu mācību simulators

Leta

Piektdien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē "Lielvārde" atklāta helikopteru "Black Hawk" lidojumu mācību simulatora klase, kuras izveidošana izmaksājusi 19 miljonus ASV dolāru (16,2 miljonus eiro), aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā.

Simulatora klases atklāšanas pasākumā piedalījās aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), Gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis, ASV vēstniecības pārstāvji un citi lūgtie viesi.

Jaunā simulatora galvenais mērķis ir nodrošināt pilotu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu, kā arī sagatavot apkalpes darbam neparedzamās un ārkārtas situācijās. Simulators ļauj trenēties dažādos laikapstākļos un militārās situācijās, kuras nav iespējams droši īstenot reālos lidojumos. Tas tiek izmantots arī ārkārtas procedūru apgūšanai, reaģējot uz tehniska rakstura problēmām helikopteriem.

mceu_96859563011760709447436.jpg

"Black Hawk" simulators ir izgatavots, izmantojot faktiskas helikopteru detaļas, kas nodrošina apmācības procesa maksimālu līdzību reālajiem lidojuma apstākļiem. Simulatora izmantošana pilotu kvalifikācijas uzturēšanai ļauj efektīvi trenēt reakciju krīzes situācijās, vienlaikus ievērojami samazinot izmaksas salīdzinājumā ar reālām lidojuma stundām.

Kopējās projekta izmaksas ir 19 miljoni ASV dolāru, kurus pilnībā sedz ASV atbalsta programma. Līgums ietver ne tikai simulatora iegādi un uzstādīšanu, bet arī rezerves daļu un apkopes materiālu iegādi, kā arī personāla apmācību un sākotnējo atbalstu uz vietas bāzē Lielvārdē.

mceu_81306864921760709334971.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?