Trešdiena, 25. februāris, 2026 08:27
Lielvārdē konfliktē ar īrniekiem
15. februārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Roberta Rubeņa ielā, notiek konflikts starp saimnieci un īrniekiem. Ierodoties, mājas īpašniece norādīja uz divām personām un paskaidroja, ka abas personas šeit dzīvo kopš 2025. gada maija, jo viņiem nebija, kur dzīvot, un īpašniece labprātīgi atļāva šeit padzīvot, bet policija izsaukta, jo abas personas nepalīdz viņai un regulāri ar viņu konfliktē. Ar abām personām veiktas pārrunas, pēc kā tās labprātīgi devās prom.