Trešdiena, 25.02.2026 09:52
Alma, Annemarija
Trešdiena, 25.02.2026 09:52
Alma, Annemarija
Trešdiena, 25. februāris, 2026 08:27

Lielvārdē konfliktē ar īrniekiem

OgreNet/OVV
Lielvārdē konfliktē ar īrniekiem
Foto: Valsts policija
Trešdiena, 25. februāris, 2026 08:27

Lielvārdē konfliktē ar īrniekiem

OgreNet/OVV

15. februārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Roberta Rubeņa ielā, notiek konflikts starp saimnieci un īrniekiem. Ierodoties, mājas īpašniece norādīja uz divām personām un paskaidroja, ka abas personas šeit dzīvo kopš 2025. gada maija, jo viņiem nebija, kur dzīvot, un īpašniece labprātīgi atļāva šeit padzīvot, bet policija izsaukta, jo abas personas nepalīdz viņai un regulāri ar viņu konfliktē. Ar abām personām veiktas pārrunas, pēc kā tās labprātīgi devās prom.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?