Svētdiena, 11.01.2026 11:44
Franciska, Smaida
Svētdiena, 11.01.2026 11:44
Franciska, Smaida
Svētdiena, 11. janvāris, 2026 10:22

Lielvārdē luksofors maina leņķi

OgreNet/OVV
Lielvārdē luksofors maina leņķi
Foto: pexels.com
Svētdiena, 11. janvāris, 2026 10:22

Lielvārdē luksofors maina leņķi

OgreNet/OVV

Pagājušā gada 28. decembrī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Lāčplēša ielā, bojāts luksofors un, iespējams, ir satiksmes regulēšanas traucējumi. Ierodoties, konstatēts, ka luksofors strādā ikdienas režīmā, signālu pārslēgšanās bojājumi nav novēroti, taču stiprinājumu vietas (kronšteini) ir nedaudz izkustējušās, līdz ar to luksoforam mainījies leņķis. Izvērtējot bīstamības pakāpi un apdraudējumu gājējiem, gājēju pāreja no abām pusēm drošības nolūkos noslēgta ar lentēm, līdz ierodas atbildīgie dienesti.

Savukārt 30. decembrī saņemta informācija, ka Tīnūžu pagastā nokritusi ceļa zīme «50 km/h». Apsekojot apkārtni, konstatēts, ka pie kādām mājām nolocīta minētā ceļa zīme un sašķiebta apdzīvotas vietas sākuma zīme «Saulkalne». 

Abos gadījumos informācija nodota ceļu uzturētājiem. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?