Svētdiena, 11. janvāris, 2026 10:22
Lielvārdē luksofors maina leņķi
OgreNet/OVV
Pagājušā gada 28. decembrī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Lāčplēša ielā, bojāts luksofors un, iespējams, ir satiksmes regulēšanas traucējumi. Ierodoties, konstatēts, ka luksofors strādā ikdienas režīmā, signālu pārslēgšanās bojājumi nav novēroti, taču stiprinājumu vietas (kronšteini) ir nedaudz izkustējušās, līdz ar to luksoforam mainījies leņķis. Izvērtējot bīstamības pakāpi un apdraudējumu gājējiem, gājēju pāreja no abām pusēm drošības nolūkos noslēgta ar lentēm, līdz ierodas atbildīgie dienesti.