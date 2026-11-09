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Pirmdiena, 9. novembris, 2026 10:27

Lielvārdē noslīd no ceļa un ietriecas mājā, Tīnūžu pagastā pirtī deg siena

OgreNet / VUGD
Lielvārdē noslīd no ceļa un ietriecas mājā, Tīnūžu pagastā pirtī deg siena
Publicitātes foto
Pirmdiena, 9. novembris, 2026 10:27

Lielvārdē noslīd no ceļa un ietriecas mājā, Tīnūžu pagastā pirtī deg siena

OgreNet / VUGD

Naktī uz svētdienu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) palīdzība bija nepieciešama vairākos gadījumos Ogres novadā - Lielvārdē kāda automašīna ietriecās mājas sienā, bet Tīnūžu pagastā dega pirts siena.

Plkst. 00.28 VUGD saņēma izsaukumu uz Raiņa ielu Lielvārdē, kur vieglā automašīna bija noslīdējusi no ceļa braucamās daļas un ietriekusies mājas sienā. Pieci cilvēki no automašīnas izkļuva pirms VUGD ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji ar imobilizācijas dēļu palīdzību cietušos nogādāja uz NMPD transportu. Tika atvienotas akumulatora klemmes. Plkst. 1.43 darbs notikumā noslēdzās.

Plkst. 3.14 saņemts izsaukums uz Ogres novada Tīnūžu pagastu, kur vienstāva pirtī dega siena 1 m2 platībā. No ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās divi cilvēki. Plkst. 4.17 darbs notikumā noslēdzās.

Aizvadītajās trīs diennaktīs, laika posmā no šī gada 6. novembra  plkst. 6.30 līdz 9. novembra plkst. 6.30, VUGD saņēma 130 izsaukumus – 34 uz ugunsgrēku dzēšanu, 63 uz glābšanas darbiem, bet 35 izsaukumi bija maldinājumi.

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