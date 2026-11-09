Lielvārdē noslīd no ceļa un ietriecas mājā, Tīnūžu pagastā pirtī deg siena

Plkst. 00.28 VUGD saņēma izsaukumu uz Raiņa ielu Lielvārdē, kur vieglā automašīna bija noslīdējusi no ceļa braucamās daļas un ietriekusies mājas sienā. Pieci cilvēki no automašīnas izkļuva pirms VUGD ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji ar imobilizācijas dēļu palīdzību cietušos nogādāja uz NMPD transportu. Tika atvienotas akumulatora klemmes. Plkst. 1.43 darbs notikumā noslēdzās.
Plkst. 3.14 saņemts izsaukums uz Ogres novada Tīnūžu pagastu, kur vienstāva pirtī dega siena 1 m2 platībā. No ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās divi cilvēki. Plkst. 4.17 darbs notikumā noslēdzās.
Aizvadītajās trīs diennaktīs, laika posmā no šī gada 6. novembra plkst. 6.30 līdz 9. novembra plkst. 6.30, VUGD saņēma 130 izsaukumus – 34 uz ugunsgrēku dzēšanu, 63 uz glābšanas darbiem, bet 35 izsaukumi bija maldinājumi.