Trešdiena, 14.01.2026 11:09
Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Trešdiena, 14.01.2026 11:09
Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Trešdiena, 14. janvāris, 2026 10:12

Lielvārdē pēc strīda guļ mašīnā

OgreNet/OVV
Lielvārdē pēc strīda guļ mašīnā
Foto: freepik. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Trešdiena, 14. janvāris, 2026 10:12

Lielvārdē pēc strīda guļ mašīnā

OgreNet/OVV

2. janvārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Avotu ielā, mājas pagalmā nepārliecinoši manevrē «Citroen» markas mikroautobuss, kura vadītājs, iespējams, ir reibuma stāvoklī. Ierodoties, transportlīdzeklī ievērots sēžam vīrietis, kurš bija acīmredzamā alkohola reibumā. Viņš paskaidroja, ka sastrīdējās ar sievieti, kura dzīvo blakus esošajā mājā, tāpēc atrodas automašīnā. Viņš neesot braucis un arī negrasoties braukt ar transportlīdzekli. Dzīvoklī durvis atvēra sieviete, kura paskaidroja, ka patiesi ar draugu bijusi vārdu pārmaiņa, tāpēc viņš devies gulēt transportlīdzeklī. Pārbaudīti personu dati, veiktas pārrunas, pēc kurām sieviete izgāja ārā un aicināja vīrieti palikt pa nakti dzīvoklī. Policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?