Lielvārdē pēc strīda guļ mašīnā
2. janvārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Avotu ielā, mājas pagalmā nepārliecinoši manevrē «Citroen» markas mikroautobuss, kura vadītājs, iespējams, ir reibuma stāvoklī. Ierodoties, transportlīdzeklī ievērots sēžam vīrietis, kurš bija acīmredzamā alkohola reibumā. Viņš paskaidroja, ka sastrīdējās ar sievieti, kura dzīvo blakus esošajā mājā, tāpēc atrodas automašīnā. Viņš neesot braucis un arī negrasoties braukt ar transportlīdzekli. Dzīvoklī durvis atvēra sieviete, kura paskaidroja, ka patiesi ar draugu bijusi vārdu pārmaiņa, tāpēc viņš devies gulēt transportlīdzeklī. Pārbaudīti personu dati, veiktas pārrunas, pēc kurām sieviete izgāja ārā un aicināja vīrieti palikt pa nakti dzīvoklī. Policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.