Lielvārdē saules paneļu īssavienojuma dēļ aizdegas mājas jumts

Foto: Ekrānuzņēmums
Lielvārdē pirmdien aizdegās divstāvu dzīvojamās mājas jumts. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka ugunsgrēku, kas skāra aptuveni 80 kvadrātmetrus lielu jumta platību, izraisīja īssavienojums kļūdaini uzstādītās saules baterijās.

Apkaimes iedzīvotāji stāsta, ka pirms ugunsgrēka bija dzirdams spēcīgs troksnis. “Es dzirdēju blīkšķi, sākumā nesapratu, kas notiek, bet tad redzēju, ka sprāgst šīferis,” TV3 raidījumam "Degpunktā"  stāsta aculieciniece Zinaida.

Kaimiņiene Maija norāda, ka, atgriežoties no veikala, jau pamanījusi ugunsdzēsēju darbu un liesmas mājas jumtā. Iedzīvotāju vidū izskanējis, ka nelaimi izraisījušas saules baterijas.

Mājas saimnieks evakuējās no ēkas, taču dzēšanas darbu laikā vairākkārt centās atgriezties iekšā, lai glābtu personīgās mantas. VUGD pārstāvji uzsver, ka šāda rīcība apdraudēja gan viņu, gan ugunsdzēsēju drošību, tādēļ policijai nācās vīrieti atturēt.

Eksperti brīdina par drošības riskiem

VUGD atgādina, ka kļūdaini uzstādītas saules baterijas var radīt nopietnus ugunsdrošības riskus. Paneļu speciālists Mārcis Dzenis norāda – būtiska ir regulāra sistēmu pārbaude un apkope:
“Šādām iekārtām nepieciešams periodisks monitorings, līdzīgi kā automašīnai tehniskā apskate. Tikai tā var pārliecināties, ka viss darbojas droši.”

Viņš piebilst, ka paneļus mehāniski uzstādīt var daudzi, taču būtiskākais ir sertificēta elektriķa slēdziens par sistēmas drošību un tās nodošana ekspluatācijā “Sadales tīklam”. Pretējā gadījumā uzstādīto iekārtu uzskata par nesankcionētu elektroenerģijas ražošanu, un tīkla apsaimniekotājam ir tiesības atslēgt elektrības piegādi.

