Otrdiena, 18. novembris, 2025 12:04
Lielvārdē sieviete pie mājām atrod ziedu pušķi ar sēru lenti
10. novembrī policijā saņemta informācija, ka izsaucēja ieradusies savā dzīvesvietā Lielvārdē un viņas privātīpašumā novietots pušķis ar melnu sēru lenti, ko viņa uztvērusi kā draudus. Persona lūdza ierasties Pašvaldības policiju, lai fiksētu notikušo. Noskaidrots, ka balto puķu pušķi ar melnu lenti sēru noformējumā piegādājis kurjerdienests. Pēc pušķa pasūtītāja telefona numura noteikts, ka tas ir sievietes mātes tālruņa numurs. Ar māti un māsu izsaucējai šobrīd notiek tiesvedības process.