Savukārt 25. janvārī saņemta informācija, ka skaļa mūzika un klaigāšana, kas traucē apkārtējo mieru, dzirdama Ogrē, Mālkalnes prospektā. Ierodoties, pie likumsargiem iznāca persona, kura paskaidroja, ka iepriekš klausījusies mūziku, bet pirms policijas ierašanās tā jau bija izslēgta. Ar personu veiktas pārrunas un izskaidrota atbildība.
Pirmdiena, 2. februāris, 2026 11:02
Lielvārdē un Ogrē trokšņo kaimiņi
23. janvārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Avotu ielā, trokšņo kaimiņi. Ierodoties apsekots dzīvoklis, kurā bija dzirdama trokšņošana. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa iemītnieci. Persona paskaidroja, ka uzvedīsies klusāk un netraucēs kaimiņu nakts mieru.