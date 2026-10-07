Tika pieļauts, ka vīrietis varētu būt reibumā. Ierodoties notikuma vietā, policisti uz brauktuves patiešām sastapa vīrieti ar diviem suņiem un jautāja, vai viņam nepieciešama palīdzība. Vīrietis paskaidroja, ka šādi rīkojas, jo protestē pret kādu notikumu, taču sīkāk to skaidrot nevēlējās. Viņš arī paziņoja – ja policisti izkāps no dienesta automašīnas, viņš tiem uzrīdīšot suņus. Ar vīrieti veiktas profilaktiskas pārrunas, izskaidrojot šādas rīcības iespējamās sekas un administratīvo atbildību. Pēc pārrunām vīrietis piecēlās un kopā ar abiem suņiem iegāja savā privātmājā.
Trešdiena, 7. oktobris, 2026 08:22
Lielvārdē vīrietis kopā ar diviem suņiem protestē
2. oktobrī pirms vieniem naktī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Meža un Rembates ielu krustojumā, uz ceļa braucamās daļas sēž vīrietis ar diviem suņiem un garāmbraucošajiem autovadītājiem stāsta, ka protestējot.