Lielvārdē vīrietis stsakās izkāpt no vilciena
7. februārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē radies konflikts ar agresīvu vīrieti, kurš galapunktā atsakās izkāpt no vilciena. Ierodoties, likumsargi sastapa vīrieti, kurš sēdēja vilciena vagonā. Persona bija acīm redzamā alkohola reibumā. Vīrietis notikuma vietā nespēja nosaukt savus personas datus, kā arī dzīvesvietas adresi. Noskaidroti vīrieša dati, persona nebija Ogres novada iedzīvotājs. Nolemts viņu ievietot atskurbtuvē. Vispirms vīrietis nogādāts Ogres rajona slimnīcā, kur mediķi veica viņa veselības pārbaudi un apliecināja, ka vīrietis ir alkohola reibumā un viņu drīkst ievietot atskurbtuvē. Vīrietim ir vairāki neapmaksāti administratīvie sodi. Viņam izteikts mutisks aizrādījums.