Pirmdiena, 29. decembris, 2026 08:44

12. decembrī policijā saņemta informācija par ģimenes konfliktu Lielvārdē. Ierodoties pie izsaucēja, konstatēts, ka viņš īpašumā atrodas viens un ir sagatavojis policijai iesniegumu par viņam izteiktajiem draudiem fiziski izrēķināties. Draudus viņš gan nav saņēmis tieši, bet par tiem pastāstījusi kāda paziņa. Izsaucējam paskaidrots, ka viņam ar iesniegumu jāvēršas Valsts policijā. Par notikušo informēti kolēģi no Valsts policijas. Pašvaldības policijas palīdzība un klātbūtne izsaucējam nebija nepieciešama, jo tobrīd nekādi tieši apdraudējumi netika konstatēti.

