Pēc pamatapmācības karavīri dienestu turpināja Pretgaisa aizsardzības divizionā un Mācību centrā, kur apguva radaru un pretgaisa aizsardzības sistēmu operatoru specialitātes, bezpilotu lidaparātu vadīšanu, apgādes uzdevumus un citas prasmes. Dienesta laikā viņi tika integrēti profesionālā dienesta vienībās un piedalījās uzdevumu izpildē pierobežā. Šis bija jau trešais valsts aizsardzības dienesta iesaukums Gaisa spēkos.
Izlaiduma dienā līdzās jaunajiem karavīriem bija viņu ģimenes, draugi un tuvākie cilvēki, kuri 11 mēnešu laikā sekojuši līdzi jauniešu izaugsmei. Foto - OVV
Jelgavnieks Kārlis Asmis pēc vidusskolas absolvēšanas izvēlējās valsts aizsardzības dienestu Gaisa spēkos, jo tas šķita interesants izaicinājums. Viņš atzīst, ka dienesta laikā ļoti nozīmīgs bijis kolektīvs – biedri cits citu motivējuši un palīdzējuši pārvarēt grūtības. Pēc 11 mēnešiem Kārlis kļuvis disciplinētāks un mainījies arī viņa skatījums uz dzīvi. Jauniešiem, kuri apsver iespēju dienēt, viņš iesaka nebaidīties: «Tas nekad nenāks par sliktu. Ja pašam pietrūks motivācijas, palīdzēs citi.»
Par lielākajiem izaicinājumiem viņš sauc dzīvi meža apstākļos, šaušanas apmācības un dienesta uzdevumus pierobežā. Īpaši atmiņā palikušas desmit dienas mežā un pirmās šaušanas nodarbības ar kaujas munīciju. Pagaidām jaunietis vēl nav izlēmis, vai savu nākotni saistīs ar militāro jomu. Kārļa mamma, sporta skolotāja Gunta Asme, dēla izvēli atbalstījusi jau no paša sākuma. Viņa uzskata, ka dienests jauniešiem iemāca disciplīnu, atbildību un palīdz kļūt patstāvīgākiem. «Dzīvē nav tikai tas, ko es gribu, bet arī tas, ko vajag,» uzsver Gunta Asme, piebilstot, ka dēla lēmums viņam bijis vērtīga dzīves skola.
Gulbenietis Liners Laizāns valsts aizsardzības dienestam pieteicās brīvprātīgi, jo jau skolas laikā, apgūstot valsts aizsardzības mācību, sapratis, ka vēlas dienēt tieši Gaisa spēkos. Viņš atzīst, ka lielākais izaicinājums nebija fiziskā slodze, bet gan stress un neziņa par gaidāmo. Septembrī Liners plāno atgriezties profesionālajā dienestā un dienēt Pretgaisa aizsardzības vienībā. Viņu saista aktīvs dzīvesveids, militārā vide un saliedētais kolektīvs.
«Šeit ir ļoti labi un atbalstoši kolēģi – kopā visu var izdarīt,» viņš uzsver. Lepna par dēla izvēli ir arī mamma Inese, kuras abi dvīņu dēli valsts aizsardzības dienestam pieteicās brīvprātīgi. Viņa stāsta, ka ģimene jauniešus atbalstījusi no pirmās dienas un lepojas ar viņu izvēli. Mamma ir pārliecināta, ka dienests palīdz veidot motivētus un labi sagatavotus jauniešus, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par valsts drošību. Arī otrs dēls šobrīd dienē Alūksnē prettanku vienībā.
Valsts aizsardzības dienesta absolventi Kārlis Asmis (otrais no kreisās) un Liners Laizāns (vidū) pēc izlaiduma kopā ar vecākiem. Jaunieši atzīst, ka dienests devis ne tikai militārās zināšanas, bet arī disciplīnu, pārliecību un vērtīgu dzīves pieredzi, foto - OVV
Evelīna Minkeviča no Stelpes valsts aizsardzības dienestā Gaisa spēkos iestājās uzreiz pēc vidusskolas, lai izmēģinātu ko jaunu un pārbaudītu sevi. Viņa dienēja Kaujas nodrošinājuma baterijā un bija viena no tikai divām meitenēm šajā iesaukumā. Par lielākajiem izaicinājumiem Evelīna min dienesta sākumu un agrās celšanās, īpaši mācību laikā mežā. Pēc 11 mēnešiem viņa kļuvusi disciplinētāka un racionālāka. «Esmu tas pats cilvēks, tikai labāka,» saka jauniete. Pēc dienesta Evelīna plāno studēt mehatroniku Rīgas Tehniskajā universitātē. Savukārt jauniešiem, kuri apsver iespēju dienēt, viņa iesaka nebaidīties: «Ja ir vēlme, droši var iet, taču viegli nebūs.»
Evelīna Minkeviča pēc valsts aizsardzības dienesta izlaiduma kopā ar saviem tuvākajiem – vecākiem, brāli un vecmāmiņu. Evelīna atzīst, ka ģimenes klātbūtne šajā dienā viņai ir īpaši svarīga, foto - OVV
Gaisa spēki informē, ka no 2026. gada jūnija Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 27 gadiem var brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam Gaisa spēkos, kas tiks uzsākts 2027. gadā. Pieteikšanās notiek vienotajā rekrutēšanas platformā klustikaravirs.lv.
Foto: OVV