Pirmdiena, 18. maijs, 2026 09:06

Lietuvas teritorijā nokritis drons: zināms, kurš pirmais to pamanīja un kāpēc tas netika notriekts

Leta/OgreNet
Lietuvas teritorijā nokritis drons: zināms, kurš pirmais to pamanīja un kāpēc tas netika notriekts
Foto: LETA
Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, svētdien paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas, domājams, ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Kā informēja Lietuvas krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks, lidrobots nav uzsprādzis un ka cietušo nav.

"Notikuma vietā notiek intensīvs darbs. Meklēšanas darbi diennakts tumšajā laikā tika nedaudz apturēti amatpersonu drošības un citu līdzīgu apsvērumu dēļ. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, šorīt darbi ir atjaunoti. Intensīvi strādā policijas un "Aras“ darbinieki. Šīs operācijas mērķis ir savākt visas atlūzas un komponentus, kas mums palīdzētu noskaidrot šī drona lidojuma trajektoriju, virzienu, mērķus un citus parametrus,“ pirmdien LRT radio ar jaunāko informāciju dalījās V. Vitkausks.

Tikmēr Lietuvas aizsardzības ministrs Robertas Kauns pirmdien paziņoja, ka Lietuvas teritorijā ielidojušo un Utenas rajonā avarējušo dronu svētdien fiksējušas robežsargu sistēmas.

LRT radio ministrs pastāstīja, ka informācija par dronu nekavējoties nodota armijai, kā arī tobrīd gaisā dežurējošajiem iznīcinātājiem. Tomēr dronu pārtvert neizdevās, jo tas lidoja ātri, un līdz avārijas brīdim pagājušas vien nepilnas 20 minūtes.

