"Notikuma vietā notiek intensīvs darbs. Meklēšanas darbi diennakts tumšajā laikā tika nedaudz apturēti amatpersonu drošības un citu līdzīgu apsvērumu dēļ. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, šorīt darbi ir atjaunoti. Intensīvi strādā policijas un "Aras“ darbinieki. Šīs operācijas mērķis ir savākt visas atlūzas un komponentus, kas mums palīdzētu noskaidrot šī drona lidojuma trajektoriju, virzienu, mērķus un citus parametrus,“ pirmdien LRT radio ar jaunāko informāciju dalījās V. Vitkausks.
Tikmēr Lietuvas aizsardzības ministrs Robertas Kauns pirmdien paziņoja, ka Lietuvas teritorijā ielidojušo un Utenas rajonā avarējušo dronu svētdien fiksējušas robežsargu sistēmas.
LRT radio ministrs pastāstīja, ka informācija par dronu nekavējoties nodota armijai, kā arī tobrīd gaisā dežurējošajiem iznīcinātājiem. Tomēr dronu pārtvert neizdevās, jo tas lidoja ātri, un līdz avārijas brīdim pagājušas vien nepilnas 20 minūtes.