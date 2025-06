Līgo svētki bez pacientu pieplūduma

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs informē, ka svētku brīvdienās slimnīcā vidēji dienā vērsušies pieci – seši iereibuši cilvēki ar dažādām traumām, kas ir mazāk nekā ikdienā. «Četru dienu laikā četras personas guvušas traumas piekaušanas rezultātā. Dažkārt šāds kautiņos cietušo skaits mēdz būt pat vienā dienā. Svētku laikā vienu iereibušu personu Ogrē uz ielas naktī piekāvuši divi svešinieki. Savukārt kāds iereibis dēls vienā no novada pagastiem ar kājām spēris mātei, kurai arī konstatēts 2,13 promiļu stiprs alkohola reibums. Vēl divi gadījumi bijuši, kur dzērumā sakāvušies draugi. No traumatisma viedokļa četrās svētku dienās tas nav daudz un kopumā var teikt, ka šogad svētki aizritējuši mierīgā gaisotnē,» brīvdienu bilanci rezumē D. Širovs, piebilstot, ka svētkos divi suņi sakoduši savus saimniekus, bet vienam rokā iekodusi pieradināta mājas žurka. Divas personas guvušas traumas, nokrītot no velosipēdiem, un maz bijis arī sīku traumu, piemēram, kāju sastiepumu vai sasitumu.

Svētku dienās slimnīcā vidēji dienā uzņemts no deviņiem līdz 14 cilvēkiem, kas arī slimnīcas vadītāja vērtējumā nav daudz, un visās nodaļās ir pieejamas brīvas gultasvietas.

Savukārt Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā aizvadītajās brīvdienās pasaulē sagaidīti deviņi jaundzimušie, tostarp 24. jūnijā pasaulē nācis puisēns, kuram dots Jāņa vārds.