Pagājušajā nedēļā prokuratūra Zemgales rajona tiesai nodeva krimināllietu, kurā apsūdzības celtas, kā zināms Latvijas Televīzijai, "Swedbank" darbiniecei Larisai Bobrovai. Viņa apsūdzēta par nelikumīgām darbībām ar klientu naudu lielā apmērā, kā arī par dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā. Bobrova ir bijusī "Swedbank" Ogres, kā arī Bauskas klientu apkalpošanas filiāles vadītāja.
"Kā filiāles vadītājam ir bijusi piekļuve kaut kādām lietām, un šajā brīdī cilvēks ir tā kā mēģinājis nodrošināt klientam super servisu, sakot, es izdarīšu jūsu vietā, jūs tikai pasakiet, ko vajag," paskaidroja "Swedbank" pārstāvis Jānis Krops.
Apsūdzības ieskatā bankas darbiniece kopš 2003. gada 17 gadu garumā bez klientu ziņas viņu vārdā noformēja attālināto bankas pakalpojumu līgumus, reģistrēja jaunu kodu karšu, kodu kalkulatoru un maksāšanas karšu izsniegšanu, pārtrauca depozītu un noguldījumu līgumus, noformēja aizdevuma līgumus un prettiesiski pārskaitīja klientu naudu. Mēģinot slēpt pretlikumīgās darbības, viņa daļu naudas izmantoja, lai segtu citu klientu prasības.
"Cilvēks vienkārši zog drupačiņas, liek tās kaut kur nost un visu laiku maina šo galdiņu cerībā, ka viņu nenoķers. Ja mēs atskatāmies, šeit nav runa par ilgstošajiem gadiem, jo cilvēks bija ilgstoši strādājis. Šeit ir runa par to, ka ar šīm drupačām cilvēks mēģināja, domādams, ka dabūs kaut kādu labumu," turpināja Krops.
Viņa esot izmantojusi 19 personu maksāšanas līdzekļus. Nodarītais zaudējums ir vairāk nekā 203 000 eiro.
Darbinieci pieķēra pati banka, kas pievērsa uzmanību digitāli neaktīvajiem klientiem – pārsvarā senioriem, kuri neizmanto interneta banku. "Mēs uzlabojām monitoringu tieši šiem klientiem un tādā veidā atklājām šīs lietas," pavēstīja bankas pārstāvis.
Policijai lieta nodota pirms pieciem gadiem. "Godīgi sakot, mēs pat savā ziņā bijām ieinteresēti, lai policija pēc iespējas ātrāk dod šo lietu tālāk uz izskatīšanu. Lai cik tas dīvaini neizklausītos, bet šajā brīdī cietušā statusā esam jau mēs kā banka, jo mēs kompensējam zaudējumus saviem klientiem," norādīja Krops.
Pēc šī gadījuma banka ir ieviesusi tā saukto "vairāku acu principu", kas nozīmē, ka dokumentus pārbauda centralizēti vairāki cilvēki.
"Bankas ir drošas, un bankā turēt naudu ir droši. Tas, ka var reizi desmitgadēs gadīties šādi gadījumi, ir nenovēršami, jo diemžēl no krāpniekiem, no cilvēkiem ar apzinātu nodomu izdarīt noziegumu, šobrīd neviens nav pasargāts, un tas var notikt jebkurā vietā," atzina Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile.
Krimināllietu tiesa sāks skatīt pēc jaunā gada.